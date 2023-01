Laptop med 2 st 3.5mm hörlursutgångar, tips?

Skrivet av Raprodent: Det var nog hårddisken som la av/blev extremt trög. Så den hade kunnat bytas helt klart. Dock verkar resten ej ha hängt med vid flytt, så måste ha liknande setup, helst bättre prolle. Sen kan jag förhoppningsvis fixa RAM & SSD. Vad jag minns körde den Win7. Gå till inlägget

Om det bara är hårddisken så är ju bara att poppa in en SSD. SOm sagt, jag tror inte du kan hitta någon nyare modell (beror visserligen på årgång) än typ från 2010 eller så, dom där datorer kom med antingen Windows Vista eller Windows 7. Jag skulle poppa in en SSD och köra vidare med din nuvarande om du har ett krav på 2 ljudutgångar. Bara att sätta in en SSD kommer du märka av en stor skillnad.