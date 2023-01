Hej.

Har en NAS326 som agera bild lagring.

Har på 2 av 3 datorer bara gått in i utforskaren och där lagt till en ny nätverksenhet, skrivit in \\NAS326\ och sedan har den kommit upp för att gå in på. men på 3e datorn går det inte hitta den? kan gå in via webbläsaren på NASens ip nummer och där logga in på den- men inte lägga till den som nätverksplats? Får även upp den som mediaenhet under nätverk.

Någon som har ett hum om vad man gör för fel?