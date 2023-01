Dator stendöd efter grafikkortsbyte

Tjena, länge sen man pillade med sånt här och hade behövt felsökningshjälp

Har köpt ett nytt grafikkort, asus rtx 3050 och direkt jag slänger in det så är datorn stendöd.

Händer inget när jag trycker på power on, inga fläktar går igång - ingenting.

Bytte till gamla och då bootar datorn direkt utan problem. Ett 1060

Även när jag bootar helt utan grafikkort i så går den igång

Jag har provat att uppdatera bios, ändå samma problem. Monterat in och ut det flera gånger med samma resultat

Kör med msi z370 sli plus

8700k

Corsair 16gb

Rmx 750

Mvh