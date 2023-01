Racknas till esxi (iSCSI)

Hårdvaruacceleration... Det brukar ju finnas möjlighet att lägga avlasta och lägga vissa funktioner till NIC. Men det konfar väl upp sig självt om stödet finns.

Men annars brukar det funka hyfsat out of the box.

Har du möjlighet att nyttja flera NIC så kan Multipath vara ett tips, ger lite bättre hastighet och redundans om en länk skulle gå ner (hjälper givetvis inte om portarna sitter på samma NIC på serversidan och hela kortet pajjar, quadport-kort).

https://kb.synology.com/en-sg/DSM/tutorial/How_to_Use_iSCSI_T...

Multipath finns i VMware också.