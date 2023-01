C++ - Fråga om std::accumulate

Hej,

Jag håller på att lära mig C++ (på Linux) och har en fråga om att få summan av elementen i en array av stilen:

int array[] = {1, 2, 3, 4};

Enligt denna tutorial:

How to find the sum of values in an array in C++

så ska koden se ut som så:

sum = std::accumulate(arr, arr+size, sum);

Min fråga är varför har vi "arr+size" som andra argument?

I denna dokumentation används vektorer.