Playstation 5 - Disc Ed.(+Spel & kontroll laddare)

Hej,

Säljer mitt PS5 då jag har insett att den mest kommer samla damm. Jag har tyvärr städat bort kartongen som jag trodde låg här hemma någonstans, men icke.

Spelen säljs utöver priset för konsolen. (Ex, PS5an säljs för 7000, +500 GOWR, +500 Returnal - Dvs, 8000 TOT). Kontroll laddaren ingår i konsolpriset.

Konsol: Budstart 6500kr

God of War Ragnarök: 500kr

Ghost of Tsushima 500kr

Returnal: 500kr

Ratchet & Clank: 500kr

AC: Valhalla: 100kr

GOW, Fenyx Rising, Zero dawn: 50kr/st

Köparen står för fraktkostnad.

-------------------------------------------

Konsolen finns i Helsingborg. Eftersom kartongen är försvunnen så drar jag mig lite från att skicka, men det ska gå att ordna om det blir så. Helst upphämtning, men skicka går.

Kvitto finns.

Läs hela annonsen här