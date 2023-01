Hur rensar jag SSD 2.5" säkrast ?

Bör väl räcka med att skriva nollor?

windows:

format g: /fs:NTFS /p:0 and press Enter to format the G drive with the NTFS file system and write zeros to every sector of the drive once. You can change the drive letter and file system based on your need.

*nix:

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M #replace X with the target drive letter.

SSD funkar inte som HDD där man ofta kan komma åt datan trots överskrivningar.