Finns det någon nätverkstekniker här som kan hitta felet?

Hej!

Börjar snart att tappa tålamodet med min nya Rog Phone 6D som endast hittar 6ghz nätverket när telefonen precis har startat upp, går att connecta endast då, när jag lämnar hemmet och kommer hem så hittar den inte nätverket utan måste då stänga av telefonen varje gång och starta upp den igen för att den ska hitta och connecta till 6E.

Här är en trådlös logg från Routern Asus ET12.

SSID: "Blixten2.4"

noise: -84 dBm Channel: 4l

BSSID: 04:42:1A:A4:42:50 Capability: ESS ShortSlot RRM

Supported Rates: [ 1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54 ]

HE Capable:

Chanspec: 2.4GHz channel 6 40MHz (0x1806)

Primary channel: 4

HT Capabilities: 40Mhz SGI20 SGI40

Supported HT MCS : 0-32

Supported VHT MCS:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

Supported HE MCS:

80 Mhz:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

Interference Level: Acceptable

Mode : AP Only

Stations List

----------------------------------------

idx MAC Associated Authorized RSSI PHY PSM SGI STBC MUBF NSS BW Tx rate Rx rate Connect Time

08:38:E6:35:FA:30 Yes Yes -51dBm n Yes Yes Yes No 1 20M 72.2M 24M 00:16:51

80:8A:F7:04:11:B5 Yes Yes -45dBm n No Yes Yes No 2 20M 65M 1M 00:16:55

80:8A:F7:03:F3:0E Yes Yes -41dBm n No Yes Yes No 1 20M 65M 65M 00:17:12

SSID: "Blixten5G"

noise: -91 dBm Channel: 36/160

BSSID: 04:42:1A:A4:42:54 Capability: ESS RRM

Supported Rates: [ 6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54 ]

HE Capable:

Chanspec: 5GHz channel 50 160MHz (0xe832)

Primary channel: 36

HT Capabilities: 40Mhz SGI20 SGI40

Supported HT MCS : 0-31

Supported VHT MCS:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

Supported HE MCS:

80 Mhz:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

160 Mhz:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

Interference Level: Acceptable

Mode : AP Only

DFS status: state In-Service Monitoring(ISM) time elapsed 1031400ms radar channel cleared by DFS channel 36/160 (0xE832)

Channel Information

----------------------------------------

Channel 36 A Band

Channel 40 A Band

Channel 44 A Band

Channel 48 A Band

Channel 52 A Band, RADAR Sensitive

Channel 56 A Band, RADAR Sensitive

Channel 60 A Band, RADAR Sensitive

Channel 64 A Band, RADAR Sensitive

Channel 100 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 104 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 108 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 112 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 116 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 120 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 124 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 128 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 132 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 136 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Channel 140 A Band, RADAR Sensitive, Passive

Stations List

----------------------------------------

idx MAC Associated Authorized RSSI PHY PSM SGI STBC MUBF NSS BW Tx rate Rx rate Connect Time

SSID: "Blixten-6G"

noise: -93 dBm Channel: 6g85/160

BSSID: 04:42:1A:A4:42:58 Capability: ESS RRM

Supported Rates: [ 6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54 ]

HE Capable:

Chanspec: 6GHz channel 79 160MHz (0x6d4f)

Primary channel: 85

HT Capabilities: 40Mhz SGI20 SGI40

Supported HT MCS :

Supported HE MCS:

80 Mhz:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

160 Mhz:

NSS1 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS2 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS3 Tx: 0-11 Rx: 0-11

NSS4 Tx: 0-11 Rx: 0-11

Interference Level: Acceptable

Mode : AP Only

Stations List

----------------------------------------

idx MAC Associated Authorized RSSI PHY PSM SGI STBC MUBF NSS BW Tx rate Rx rate Connect Time

46:49:39:08:12:AF Yes Yes -59dBm ax Yes No No No 2 160M 1921.5M 6M 00:15:17

AC:82:47:75:93:A6 Yes Yes -54dBm ax No No No No 2 160M 2161.8M 2161.8M 00:16:49

Utdrag ur vanliga loggen på Asus ET12:

Jan 8 12:59:51 kernel: Dongle is already up

Jan 8 12:59:51 kernel: Wowl not supported (-23)

Jan 8 12:59:51 kernel: In wl_dfs_cac_notify_status chanspec 0x1807 DFS state 0

Jan 8 12:59:51 kernel: Dongle is already up

Jan 8 12:59:51 kernel: Wowl not supported (-23)

Jan 8 12:59:51 kernel: In wl_dfs_cac_notify_status chanspec 0xe832 DFS state 0

Jan 8 12:59:51 kernel: Recvd application provided mac address:aa:42:1a:a4:42:55

Jan 8 12:59:51 kernel: wfd_registerdevice Successfully registered dev wl1.1 ifidx 1 wfd_idx 1

Jan 8 12:59:51 kernel: Register interface [wl1.1] MAC: aa:42:1a:a4:42:55

Jan 8 12:59:51 kernel: buf_key_b4_m4 failed; error -23

Jan 8 12:59:51 kernel: IGMP Query send failed

Jan 8 12:59:51 kernel: Dongle is already up

Jan 8 12:59:51 kernel: Wowl not supported (-23)