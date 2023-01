USB-port, ström men ej data

Det är en snart 10 år gammal laptop, så tvivlar på att det har med drivrutiner eller något att göra.

Igår kväll när jag skulle öppna en fil så såg jag att min portabla SSD saknades trots att den satt i USB-porten. Den är nästan konstant inkopplad i laptopen och fungerade som vanligt i USB-porten tidigare samma dag.

Disken fungerar som vanligt i dom två USB-portarna på andra sidan laptopen och om jag kopplar in min telefon i USB-porten så börjar den ladda, men alternativet att överföra data osv kommer inte upp längre.

Jag tog en tandpetare och pillade ut lite damm, vilket inte gjorde någon skillnad, och det ser inte ut att vara något skräp i porten länge. Hade ändå varit konstigt om detta var problemet då det uppstod under tiden som disken var inkopplad.

Ser ingen respons i device manager under USB-styrenheter eller Diskenheter när jag kopplar in något.

Har nu även testat köra in en bomullspinne för att försöka rengöra pins, men gjorde ingen skillnad

Någon som har tips?