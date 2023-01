Vilken webbhotell bör jag välja?

Förmodligen behöver du inte en server, det finns tjänster som är mycket smidigare än så. För att hjälpa dig helt och hållet behöver vi precis som dlq84 skriver veta vad för teknik du använder för att bygga din webbsida.

Domänen kan du själv hitta vad det kommer kosta genom att söka hos de olika företag som erbjuder domäner. Räkna med 150 kronor per år för domänen.

Hosting av webbsida går att göra gratis om det inte är för komplext. Har man med det i beräkningen redan vid val av exempelvis databaser finns det gratisalternativ även där via exempelvis mongodb via deras cloudlösning, eller exempelvis postgres via elephantsql (båda dessa är gratis om din applikation är relativt liten)

Men vad som passar just dig är svårt att säga utan mer information från dig.