köpte ny cpu och gpu, nu fungerar inget längre

Skrivet av Mistercool123: Nej det gjorde jag inte. Hur ska jag lösa det nu på efterhand? Gå till inlägget

Du får felsöka med din 3600 installerad, när det rullar igen uppdaterar du och installerar sedan din nya processor. Kolla i processorsockeln så inget bös halkat ner där, koppla ur allt som inte behövs för att minimera felkällorna. Dubbel-och trippelkolla allt kablage. Ur manualen till ditt modertkort: "BOOT - indicates the booting device is not detected or fail." har du kollat att din bootdisk sitter som den ska?

Skrivet av Hyllbert: Läs hela hans inlägg? Gå till inlägget

Som jag skrev i inlägget du själv citerade är det rätt viktig information att ha då vi nu vet att det hursom inte kommer fungera med den nya processorn innan UEFI uppdaterats.