Ingen återbetalning av moms och tull efter delvis retur

Hej!

Jag köpte 3 klädesplagg för 223USD i slutet av november.

Byxa 83 USD

Skjorta 82 USD

Hoodie 58 USD

Denna beställning fick jag levererad hem av UPS efter att ha betalat cirkus 1400kr i tull/moms/avgifter. Vilket är helt hutlöst, jag vet men vi går vidare.

Bestämde mig för att enbart behålla byxorna och skickade därför tillbaka grejer för 140 USD. Nu är de produkterna returnerade och återbetalningen har redan skett från butiken.

Jag handlade av samma butik tidigare i år och gjorde då samma sak. Då kan man alltså kontakta Tullverket för att göra en omprövning av tulldeklarationen genom en ogiltigförklaring. Om man kan bevisa att butiken mottagit varan i retur och visa att återbetalning har skett så kunde man då få tillbaka den moms och tull man betalat för returnerade produkter. Det här var ju jättebra för då har man ju ändå nästan fått tillbaka alla sina pengar, lite beroende på fraktkostnader och växelkurser osv. Den gången gick det bra och jag fick tillbaka det jag spenderat på importkostnader för de artiklar jag returnerade.

I detta fallet hoppades jag på att få cirkus 800kr tillbaka av mina spenderade 1400kr eftersom jag returnerat cirka 60% av ordern, men ICKE!

Nu har Tullverket tydligen ändrat sina regler gällande detta sen 10 november 2022. Eftersom UPS bara skrivit in mitt paket och de tre klädesplaggen under en varupost värd 223 USD vägrar tullverket prova om den. Efter flera mail fram och tillbaka så säger de att de endast kan genomföra en återbetalning om plaggen legat separata under egna varuposter, alternativt att jag returnerat HELA ordern och inte delar av den.