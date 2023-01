Behöver akut hjälp med att förstå varför det inte funkar

using System; using System.Collections.Generic; using System.Diagnostics; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Bloggen { internal class Program { static void Main(string[] args) { bool myBool = true; List<string[]> myBlog = new List<string[]>(); while (myBool) { string[] post = new string[3]; post[0] = "Titel"; post[1] = "Innehåll"; post[2] = "Datum + tid"; Console.WriteLine("\t

Välkommen till din blogg"); Console.WriteLine("\tHuvudmeny"); Console.WriteLine("

[1] - Skapa inlägg"); Console.WriteLine(" [2] - Sök bland inlägg"); Console.WriteLine(" [3] - Visa alla inlägg"); Console.WriteLine(" [4] - Avsluta"); int input = 0; int.TryParse(Console.ReadLine(), out input); if (input > 4) { Console.WriteLine("\tVänligen mata in en siffra mellan 1-4!"); } switch (input) { case 1: Console.WriteLine("\tVälj titel: "); post[0] = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("\tSkriv ditt blogginlägg: "); post[1] = Console.ReadLine(); post[2] = DateTime.Now.ToString(); myBlog.Add(post); Console.Write("\tDitt inlägg har sparats! Tryck på enter för att komma tillbaka till menyn!"); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break; case 2: Console.WriteLine("\tVänligen ange titel du vill söka efter: "); string keyWord = Console.ReadLine(); for (int i = 0; i < myBlog.Count; i++) { if (post[0].ToLower() == keyWord.ToLower()) { Console.WriteLine("\tTitel: " + post[0] + "

\tInnehåll: " + post[1] + "

\tSkriven den: " + post[2] + ("

")); } else { Console.WriteLine("\tDin sökning matchar ingen titel, försök igen!"); } Console.ReadLine(); Console.Clear(); } break; case 3: foreach (string[] savedPost in myBlog) Console.WriteLine("\tTitel: " + savedPost[0] + "

\tInnehåll: " + savedPost[1] + "

\tSkrivet den: " + savedPost[2] + "

"); Console.WriteLine("\tTryck på enter för att komma tillbaka till menyn!"); Console.ReadLine(); Console.Clear(); break; case 4: Console.Clear(); Console.WriteLine("\tBloggen avslutas..."); Console.ReadKey(); myBool = false; break; default: Console.WriteLine("\tFelaktig inmatning, vänligen mata in en siffra mellan 1-4 för att navigera menyn."); break; } } } } }