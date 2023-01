windows 8 har hängt sig

Har fått en Acer dator med Windows 8, som föregående ägare troligtvis har försökt att uppgradera till W-10

men den har hängt sig och försöker att återställa sig själv utan att lyckas.

får ett felmeddelande om srttrail.txt och googlade på det och fann detta

https://www.youtube.com/watch?v=z52hM_l6UJI följde till punkt och pricka men något gick snett på slutet

Nu säger datorn "No Boot disk has been detected"

flyttar jag HDD till en annan dator så ser jag massa filer

Hur får jag tillbaks boot filen?