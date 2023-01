Hej,

Har programmerat i bra många år, var väldigt driven i början men av olika skäl blev det allt mindre fritid över att hålla sig uppdaterad. Nu började det ljusna och jag söker tips på att komma på bana igen. Jag söker är främst källor som berör .NET web och desktop, best practice, patterns och lite web ex react.js, angular.js o.s.v. Det är även intressant med artiklar som berör arbetssätt, ex Agile och Scrum.

Använder man fortfarande RSS?

Tacksam för alla tips!