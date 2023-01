Hur sorterar ni era mail för att ha kontroll och överblick ?!

Inbox-zero.

Ligger det i inkorgen är det icke-hanterat. Alla mail kategoriseras så fort de är lästa och majoriteten av alla mail hamnar i MISC . Har en del regler för detta men det mesta görs manuellt.

Det finns ett undantag, och det är mail som jag av någon anledning vill ha i blickfånget under en period (ex. biljetter som är aktuella under en resa). Då flaggar jag dem och sen får de ligga kvar i inkorgen.

Finns en grundregel för varje inkorg som är: "om mailet är läst och det har gått mer än 15 minuter och mailet inte är flaggat", flytta det till MISC. Då hinner jag kategorisera om jag vill, men jag kan också läsa ett mail på språng och det kommer sorteras automatiskt.