Tips på kylnings alternativ

Jag anser att 2 120/140mm i fronten och en 120/140mm bak är tillräckligt.

Sen om det som du beskriver i princip skärmar av under grafikkortet helt som sin egen "zon" så kan använda nätagget som utsug genom att vända nätaggets fläk uppåt göra en del skillnad om man har sk värmevisp kylare d luften kan ha en tendens att stå still där under.