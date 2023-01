Gamingdator via Inet, ca 14k

Hello!

Jag behöver hjälp med den schysstaste datorn man kan få för ca 14k (plus minus nån tusenlapp) via Inet då jag inte byggt ihop själv på över 15 år så tänkte betala för deras tjänst. Gärna en SSD på 1 tb minst (2 gb funkar om priset inte skjuter i höjden) där man kan ha sina spel, har gamla SATA-hårddiskar som jag tänkte koppla in för sånt jag sparar osv. 2016 köpte jag en dator baserat på inköpslista via detta forum och det är den bästa datorn jag haft så hoppas blixten slår ned igen! ;D

Tack på förhand!