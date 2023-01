Dela på vissa mappar i Synology Photos men inte andra

Hallå!

Har nyss skaffat ett Synology 220? NAS. Är lite grön på att dela ut mappar till olika användare.

Vad jag skulle vilja göra är följande. Två eller flera familjemedlemmar ska ha appen Synology Photos på sin telefon. Det ska finnas en familjemapp som alla delar och kan se, men också en personlig dit t.ex. nytagna bilder laddas från ens telefon. De andra familjemedlemmarna ska inte kunna se min personliga mapp, och jag inte deras (förutom när jag är inloggad som admin antar jag). Hoppas också att både den delade och den personliga mappen i Photos ser ut som en enda stor mapp för respektive användare.

Är detta möjligt? Går det att enkelt förklara hur jag gör?

Jag har lyckats så långt att jag har skapat den gemensamma mappen med foton och kan se den som admin, både i File Station och i appen Synology Photos.

Jag har tilldelat access "read/write" till mig själv som "vanlig" user, både i mapparna, "homes" och "photos". Jag kan med mitt adminkonto logga in i appen "Synology Photos" och se alla bilder, men loggar jag in som "mig själv" så kommer jag förvisso in och har ett konto, men inga bilder syns.

Tack!