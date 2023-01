Galaxy Z fold3 svart rand i mitten ej fungerande höger sida, 3 hävdar slitage och att garnti inte täcker

Hej jag har hamnat i en tvist med tre där min galaxy z fold 3 har fått en stor svart rand på innsidan av telefonen samt att höger sidan inte fungerar. Jag har sett till att skydda telefonen ordentligt både med skärmskydd runt hela telefonen som extra hårt skal. Jag skickade in detta till 3s verkstad som ett garanti ärende då min garanti gäller till sep 2023, tog bilder innan jag skidade in för att ha så mycket bevis som möjligt. Fick svar från tre att det är slitage och mekaniskt fel så garntin inte täcker. Jag fick bilder från verkstan där det ser ut som att dem punkterat med en nål, vilket jag har bildbevis på att det inte fanns när jag skickade in telefonen. Behöver eran hjälp med detta hur jag ska göra vill inte betala 7700 för reparation. Länkar till IMGUR under med bilder från vekstad och som jag själv tog.

https://imgur.com/a/yiiSLLS

https://imgur.com/a/QW9hHBi

https://imgur.com/a/1lYFRtO