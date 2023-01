Dator fryser och ram "försvinner"

Har problem med att datorn fryser eller vid några få tillfällen startas om.

Efter omstart så syns alla 16GB ram i aktivitetshanteraren men bara 7.9GB står som minnesanvändning.

Även i BIOS så finns det två platser med 8GB på varje men med en total av 8GB.

Ifrån början så hände det mestadels när jag spelade Wrath of the Lich King Classic när det släpptes.

Då kunde det ibland ta flera timmar innan det hände eller till och med inte alls på en kväll medan det nu händer efter 15-30min efter start och även om jag bara surfar på nätet.

Tycker även minneshastigheten känns låg, 1067MHz i aktivitetshanteraren. Borde vara 3000MHz med min ram?

Antar att det antingen kan vara ramen, moderkortet eller såg nyligen att även CPU kan störa om ramslotsen fungerar som dom ska. Finns det något lätt sätt att veta vilken av dessa det kan vara utan att behöva köpa nya delar och testa sig fram?

Har tidigare haft problem med att spel som bla. Detroit Become Human, Need for Speed Heat och Hitman utan förvarning eller lagg bara stängts ner och hoppat tillbaka till skrivbordet.

Känns inte som samma fel med det gjorde att det inte va kul att spela längre och nu när jag började spela igen så är det ramproblem istället.

Googlade runt lite i höstas och försökte lite olika grejer, kommer inte riktigt ihåg vad det va.

Har gjort ominstallation av Windows i höstas när det började.

Har kört Windows Minnesdiagnostik både med båda minnena fungerande och efter krasch omstart där bara hälften ser ut att användas men utan att något problem hittas.

Loggboken säger inget som ser ut att ha med det hela att göra, varning om Behörighetsinställningarna 8-10min innan rapport om att systemet startats om utan att ha stängts av ordentligt först.

Har flyttat ramen ifrån A2 och B2 till A1 och B1 men utan någon skillnad.

CPU: Ryzen 2600x med Max Wraith kylare

GPU: RTX 2060 FE

Moderkort: TUF x470-Plus Gaming

Ram: Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL15 Vengeance

Nätagg: Kolink Enclave 700w

Win 10

Ingen temp över 50C enligt HWMonitor.