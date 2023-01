Asus RT-N66U funkar bara på vissa hemsidor

Min Asus RT-N66U har helt plötsligt slutat fungera på vissa sidor och appar. Jag kommer in i Cmore-appen men kan inte logga in. Bredbandskollen funkar inte heller bland annat. Jag har testat att återställa och uppdatera routern. Allt funkar när jag kopplar in mig direkt i vägguttaget. Är det någon som vet vad som kan vara fel? Jag har försökt hitta felet men jag vet inte hur jag ska göra för att hitta det.