Är den här beggade datorn samt skärmen värd 10k?

Hej jag tänkte höra med er kunniga om den här datorn är värd att slå till på, tänkte mest spela CS GO och Rocket League. Samt hur framtidssäker tror ni att den kan vara? Får även med mus, tangentbord, skrivbord samt stol.

Skärm AOC C32G1

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 8/8

Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-F GAMING

RAM: 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMH32GX4M2Z3200C16

Hard disk1: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB (931,5 GB/Fixed hard disk media)

Hard disk2: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB (931,5 GB/Fixed hard disk media)

Graphics card: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB)

Chassi: Kolink Observatory Lite Mesh / A-RGB - Svart

PSU: be quiet! Straight Power 11 / 750W / 80+ Gold

CPU-kylning: Corsair iCUE H100i RGB PRO XT / 240mm