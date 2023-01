Då jag uppgraderat så tänkte jag försöka sälja mitt gamla grafikkort. Det är ett Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti 11GB GAMING OC, som är köpt från Inet 2018-08-21.

Kortet är inte använt till mining men det har ett problem jag bör nämna. Just den här modellen av 2080ti (och 2080 tror jag) har problem med dålig applicering av kylpasta från fabrik som märkts på mitt eget kort under senaste året. Det finns flera trådar om detta på nätet. Vad som händer är att under load (t.ex vid spel så går fläkarna på max i stort sett hela tiden) så ljudnivån är hög, men prestandan är som den ska.

Har läst mig till att man via t.ex Aorus Engine-mjukvaran sätta nya target-temps och justera powerlimit till 100% så blir det betydligt bättre. Detta är lösningen jag gjort och det blev mycket bättre men har man kunskapen och kan byta kylpastan så löser det nog problemet helt.

Men som sagt det är inga som helst problem med själva kortet.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Betalning via Swish. Har ingen kartong, men kortet ligger i en antistatpåse. Kvitto finns digitalt. Vill inte skicka kortet så bara upphämtning i Sundbyberg.

Kortet hos Inet: https://www.inet.se/produkt/5406723/gigabyte-geforce-rtx-2080...

