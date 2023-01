Direkt koppla till stationär skärm från trasig laptop skräm?

Skrivet av tioende: Hej!

Det visade sig att hela min laptopskärm var spräckt. Den har ju givetvis hdmi uttag vilket gör att jag då kan koppla upp till stationär skärm men den kopplar inte upp förens efter ett tag (när Windows startar när det funkar). Finns det någon snabb knapp eller annat möjligt så jag kan komma åt bios. Tack på förhand Gå till inlägget

Det ville være til hjelp dersom du kunne nevne hvilket laptop du har for å finne ut hvilke taster en må trykke under boot up. Det varierer mellom produsentene av laptop, hvilken tastatur eller kombinasjon av tastatur du må holde inne for komme inn i UEFI/BIOS (se linken over standard metoder for resp produsent).

Eventuelt så kan du gå inn i UEFI/BIOS direkte fra MS Windows når du er logget inn i Windows og derfra velge Windows Start>Settings (eller skriv "boot") [se instruksjonene fra linken nedenfor der viser bilder til hvert trinn].

Her er en liste på alle alternativer for å komme inn i BIOS/UEFI: https://www.maketecheasier.com/boot-uefi-from-windows10/

TIPS! Slå av hurtig start (Fast Boot eller Quick Boot) i BIOS/UEFI ettersom det kan hoppe over start skjermen der viser BIOS/UEFI alternativene for å gå inn i BIOS/UEFI innen BIOS/UEFI vil gå videre til boot loader (ladde inn OS).

https://forums.tomshardware.com/faq/how-to-enable-or-disable-...

OBS! Visse laptop kan ha veldig begrenset adgang/kontroll over elementer i UEFI/BIOS som ville være normalt å kunne styre på en stasjonær PC.