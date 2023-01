NAS kan inte anslutas efter ny router

Hej.

Osäker på om denna hör hemma i nätverk eller lagring

Har en Synology DS112j som jag haft ganska länge och fick igår byta router till en ASUS RT-AX86S.

Den första tiden efter setup (timmar) så funkade det bra och jag kunde logga in på NAS:en och även komma åt filerna genom en mappad disk.

Efter ett tag så tappade jag kontakten med DSM (NAS:ens webbgränssnitt) med felresultet "Took too long to respond", både om jag försöker ansluta med IP direkt eller via domän som man får av Synology så blir det samma.

Den mappade disken fungerade i några timmar till men sen dog den med felet att det redan fanns en annan lokalt med samma namn, tog bort mappningen och försökte igen men då gick det inte att hitta NAS:en på nätverket.

(Andra enheter på nätverket kan inte heller nå NAS:en.

Att starta om NAS:en har ibland gjort att jag lyckats komma åt inloggningssidan av DSM innan det dör igen men det är inget givet.

Alla lampor etc verkar blinka som dom ska och enligt routern så får den en IP som är rätt.

Synology assistant kan inte hitta NAS:en alls vilket den dock aldrig har kunnat, vilket kan bero på att jag ändrat huvudporten som NAS:en svarar på för att undvika alla bottar etc, men detta har fungerat utmärkt hur länge som helst annars.

Ibland kan jag komma in på den igen en kort stund innan jag blir utkastad igen

Någon som har något förslag som jag kan testa?