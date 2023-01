Tjenare! Har just blivit ägare till en MacBook air M2.

Spelar 1 spel och det är Heroes of the Storm, funka sisådär på den... Men testade att koppla ihop den med en extern skärm... Oj Oj.. Så stor prestanda skillnad det blev.. Man tror inte det är samma dator som driver spelet, Från att driva spelet i 1080p lägsta knappt 60 fps så hoppar det upp över 140 med högre inställningar.

Kan man optimera Macbook air spelprestanda på nått sätt då jag ofta spelar utan externskärm.