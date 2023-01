Ställa in VLAN på hemmanätverk

Hallå!

Total nybörjare på detta men det är intressant.

Har kikat lite kring olika alternativ till att separera nätverkstrafik i hemnätverket. Vi har telia fiber med en Sagemcom 5370e router med Wifi.

Har även en 5-ports switch: TL-SG105E.

Om jag ansluter fiber till router och kopplar in router i port 1 på switchen. Sedan kopplar på de olika enheterna med ethernetkablar i port 2-5. Bör jag använda MTU VLAN/Port Based VLAN/802.1Q VLAN? Är det någon skillnad i säkerhet eller dylikt?

Skulle även vilja kunna ställa in att de som connectar via Wifi hamnar på ett eget VLAN-ID.

Tacksam för all hjälp eller styrning kring detta. Ser det som ett lärotillfälle

Med vänlig hälsning