VPN och videosamtal

Skrivet av mrqaffe: Det blir inte som att köra det på riktigt (utan vpn) för du får ju dubbla avståndslatensen och även latens från vpntjänsten i sig så latensen blir högre än i verkligheten. Gå till inlägget

Ah, jag förstår, såklart. Tack!

Kommer videosamtal per automatik gå via VPN:en om man har VPN igågn - dvs blir det att all traffik går via VPN:en för den enheten som har VPN? Även om videosamtalsappen är svensk och båda enheter är i Sverige.. ☺️🙏