Kompis vill kunna rendera snabbare i ett program som heter keyshot. Han ritar i iron cad och renderar I keyshot. Vilken punkt är avgörande för rendering? Han har rtx 2070 super och en AMD Ryzen 7 5700X samt 64gb ram av snabba sorten.

"[1] KeyShot will utilize all available CPU cores. Therefore, more CPU cores/threads will produce faster rendering times."