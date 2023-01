Nisch eller fullstack?

Har nyligen tagit examen på YH och utbildningen hade inriktning frontend, åtminstone var utbildningen titulerad frontend. Innehållet var snarare åt fullstack-hållet och UX/design-bitarna hade bytts ut mot "webbsäkerhet".

För mig har det alltid känts självklart att bygga saker hela vägen från frontend till backend, brukar dock dras mer åt backend i slutändan. Parallellt med utbildningen har jag i princip alltid haft någon typ av hobbyprojekt och då satt mig in i helt andra grejer som inte hade med utbildningen att göra som t ex TypeScript, C# / .NET och lite databaser, Azure osv.

När LIA var på gång så frågade de vad jag ville syssla med under praktiken och jag berättade att jag vill göra allt, utom ren och skär design. Det blev både frontend och backend och det flöt på bra.

Min fråga och undran till er som är och har varit i branschen "på riktigt" är: finns fullstack på riktigt? När jag lyssnar på en del poddar osv så hävdar en del att det bara är hittepå och trams, ingen är fullstack på riktigt hävdar dem. Bör man nischa sig på frontend/backend och gå djupt?

Jag var väldigt nära att få jobb på företaget där jag praktiserade och gjorde kodtest, teknisk intervju osv men sen blev det tyvärr inget pga omständigheter, så nu är man arbetssökande och söker de jobben som är någorlunda realistiska. Jag har således gott om tid att vidareutveckla kunskaper och lära mig i princip vad jag vill, så jag funderar rätt mycket på just detta ifall man bör nischa sig eller fortsätta med "alltihop". Mitt "problem" är att jag är väldigt nyfiken och vill lära mig allt som finns men det är ju helt orealistiskt och man riskerar såklart att bli för grund kunskapsmässigt.

Vad gäller jobbsökandet, är det realistiskt att få första jobbet via annonser? En del hävdar att det bara är mingla på LinkedIn eller spontan-annonser som gäller.

Blev lite långt det här men hoppas någon har en tanke om detta i alla fall. 🙂