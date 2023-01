DoS attack från lokal enhet?

Hej,

Jag har en Netgear Nighthawk R7000 som den senaste veckan gått lite seg, d.v.s internet är tidvis segt och ibland försvinner det. När Internet fungerar(vilket det oftast gör) så anger bredbandskollen 100 upp/ner med 12 ms svarstid så inget konstigt där.

Routerns log har inte många rader men runt tiden då ett avbrott uppstod finner jag detta :

[DoS attack: Smurf] (1) attack packets in last 20 sec from ip [192.168.1.X], Tuesday, Jan 17,2023 11:23:33

Enligt router finns det en enhet kopplad via 2.4G wireless som har denna ip men även om jag har MAC address så kan jag inte luska ut vilken enhet detta är. Första tanken var att det är en SmartHem produkt men kunde tyvärr inte hitta någon där med samma IP.

Ett alternativ är såklart att blocka enheten, då lär man väll få reda på vad det är förr eller senare.

Andra tips?

Edit : Nu vekar det som att routern hittat ett Device Name på den : Spotlight Cam, Ring-Spotlight Cam. Grejen är att jag har ingen kamera kopplad till det trådlösa nätverket alls så troligen är det fel namn. Man kan se i loggen att det dykt upp ytterligare DoS attack från denna enhet.