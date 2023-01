Spela Black Mesa mot varandra lokalt?

Tjo! Försöker spela Black mesa mot en vän här hemma (one on one typ). Men om jag skapar ett lokalt spel så syns inte det hos den andra parten och vice versa. Jag är sladdbunden och den andra kör med wifi på vårt nät. Har funkat fint tidigare i gamla HL2 Deathmatch då vi körde med -console och sen bara körde "connect" till IP. Funkar nada här.

Vad behövs göras för att vi ska kunna köra mot varandra? Brådskar lite...måste få detta att funka typ nu. =(

Verkar heller inte som jag enkelt kan joina ett spel i via Steam, men det borde ju funka inne i spelet tycker man..