Felsöka nätverksavbrott

Hej.

Jag har ett bekymmer jag inte riktigt kommer tillrätta med.

Vi har nyinstallerad fiber in i huset och jag gjorde ett AiMesh nätverk bestående av 3 Asus routrar.

Till en början fungerade allt klockrent men efter ungefär 3 veckor började routrarna gå offline.

Ibland händer det var 10e minut och ibland en gång om dagen.

Huvudroutern startar upp på under 15 sekunder men efterkommande tar minst det dubbla. Det i sig är väl inget konstigt.

Men frågan är om det är fibern som går ner eller om det är första routern som strular.

Jag har startat om routern fysisk och via Asus app. Jag har återställt den och byggt upp nätverket igen. Men det löste ingenting!

Jag har även provat göra fibermodemet strömlöst men det hjälpte föga.

Ett alternativ är väl att plugga kabeln från fibermodemet rakt in i datorn men då skulle jag behöva en programvara som loggar anslutningen eftersom det är så olika hur länge det går mellan avbrotten. Och såvitt jag kunnat hitta kan datorn egna program bara övervaka och inte logga (mer än 60 sekunder bakåt).

Känner någon till ett gratisprogram som kan göra detta?

Samtidigt kan jag passa på att fråga om någon vet en app till Android som kan göra samma sak för Wifi?

Eller finns det någon annan lösning?

Tacksam för all hjälp jag kan få innan jag blir tokig!

Med vänliga hälsningar