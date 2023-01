Råd kring köp av grafikkort till stationär dator.

Min son har en HP dator med ett NVIDIA Quadro P620.

Vi tänkte uppgradera med ett lite mer spelvänligt grafikkort. Budgeten är max 2000 kr (inte mycket jag vet men det är läget).

Vill helst och om möjligt ha AMD GPU då drivarna till Linux är smidigare än NVIDIA.

Kikade lite på MSI Radeon RX 6400

https://www.amazon.se/dp/B09WF47XF4/ref=asc_df_B09WF47XF4/?ta...

Behöver lite input kring,

1. Passar det med moderkortet?

2. Är det värt att gå från Quadro P620 till Radeon RX 6400?

3. Om inte, något annat som är bättre? (obs helst AMD om det passar till moderkortet)

# dmidecode 3.4

Getting SMBIOS data from sysfs.

SMBIOS 3.2 present.

Handle 0x0003, DMI type 2, 17 bytes

Base Board Information

Manufacturer: HP

Product Name: 8751

Version: KBC Version 09.08.17

Asset Tag:

Features:

Board is a hosting board

Location In Chassis:

Chassis Handle: 0x0000

Type: Motherboard

Contained Object Handles: 0