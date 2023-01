Nyinköpt 6700xt Halvskumma Problem/Funderingar

Tja köpte nyligen ett Powercolor Fighter 6700xt.

Har inte haft några större problem med drivrutiner eller något annat vid vanlig användning samt instabilitet än så länge. Men har

fått lite funderingar på det här kortet. Jag skriver all relevant info sist/längst ned i inlägget.

Efter att kopplat in det installerade jag de nyaste drivrutinerna, Körde Furmark i 20min, tempen stannade vid 95(Hot spot) och höll sig där ett tag. Testat små spela lite med det utan några problem än så länge. Testade även Timespy 3dmark out of the box.

Har testat Witcher 3 Next Gen uppdateringen lite som ger mig ca 65-120 fps ( Normalt tror jag då cpun flaskar gpun lite tror jag )

Vad jag har märkt dock är att jag inte riktigt får prestandan som jag borde i CSGO samt Minecraft, som exempel. Har försökt listat ut vad som orsaker det utan större framgång. Det ledde mig till ändra Min/Max Frekvensvärdet i Wattman, Därför tänkte jag testa undervolta samtidigt för att eventuell får ned tempen lite då kylaren inte är den bästa direkt. Men det är något knas med det hela eller är det något jag missar.

ändrade "min" värdet till 2350

ändrade "max" värdet till 2550

Undervoltade från 1.2 till 1.135

Körde Timespy igen och vann lite prestanda men tempsen känns något högre. Vad jag har märkt är att tex i HWinfo64 visar "Gpu Core Voltage" endast "1.022V " medans "GPU Memory Voltage ligger på "1.366V"(Antar att det är ngt annat). Vad kan jag mäta/se med så jag är säkert på att spänningen sjunker vid ändrade inställningar?

3dmark Timespy = 11 800 score (GPU) 6000(CPU)

3dmark Timespy(Efter) 12 150 score(GPU) 6000(CPU)

CSGO = 150-250 fps ( borde vara högre tycker jag vad jag hört andra har )

Övriga dator

--------------

6700xt PC fighter

Ryzen r5 2600 3.4Ghz

Tomahawk b450 (icke MAX )

16gig ram @3200hz

Seasonic Focus 750w gold

Drivrutiner: Nyaste Chipset

Driv- Grafik: 22.11.2 Radeon/Adrenalin

Har gammalt bios dock.