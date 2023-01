Google Audio Nest och Apple Music

Noll egen erfarenhet, men som jag tolkar det så fungerar det inte alls "tillsammans".

Det går att lägga in ett Apple Music konto i Google Home som då kan användas från alla högtalare i hemmet som stödjer Google Assistant, men skulle tro att de bara går att styra genom just Google Assistant och inte genom någon grafisk app (om det inte finns ett UI i just Google Home för det?). Apple Music verkar tyvärr inte ha någon motsvarighet till Spotify Connect (som nog är en av den plattformens allra bästa funktioner).

Nest har ej stöd för AirPlay, så skall man strömma musik kontrollerad från Apples egna klient på iPhone åker man nog på att använda blåtand med allt vad det innebär.