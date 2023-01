Uppgraderat 7600X + Mb + ram, krashar med EXPO påslaget

Jag sitter på ett litet tråkigt problem som jag hoppas någon annan kan ge lite ljus på.

Uppgraderat datorn med

AMD 7600X

2x16 GB DDR5, med EXPO profil för 6000Mhz (sitter i slot A2 och B2 som är rekommenderat enligt mb manualen)

Kingston Furry Beast, KF560C36BBEK2-32

Gigabyte B650M DS3H med senaste bios flashat (ram finns med bland kompatibla minnen)

https://www.gigabyte.com/Motherboard/B650M-DS3H-rev-10#kf

Övriga delar i riggen:

GPU: Nvidia 3090. Mest varit utanför burken under testerna.

SSD: WD SN850 1tb, wds100t1x0e-00afy0

PSU: Corsair RM750X

Så till problemet.

Så fort jag slår på EXPO i bios startar datorn först upp som den ska och bootar in i windows. En omstart funkar oftast men en andra omstart så hamnar man i svart skärm och inget händer. Man får forcera ner en nedstängning med att hålla nere strömknappen.

Startar man datorn igen tuggar den lite och efter ett tag kommer man till en ruta med 3 val från moderkortet. De är i stil med "starta med rekommended inställningar", "starta om med rekommenderade inställningar" eller "gå till bios".

Då hoppar jag in i bios, slår av EXPO (dvs tillbaka till default) och spara och avslutar. Oftast springer man in i patrull vid denna uppstarten och får forcera en avstängning för att sedan lyckas starta datorn korrekt. Omstarter efter detta är inte något problem!

Inga andra inställningar i bios är rörda, de är som de var efter flash.

Utan att köra EXPO aktiverat har datorn betett sig normalt vid alla tillfälle förutom 1 gång än så länge. Så jag har svårt att säga om det bara var en tillfällighet eller kan vara en del av det större problemet.

För att testa att stressa datorn lite mer slängdes min GPU in och jag körde lite Grounded och BF några timmar (EXPO av). Inga krasher eller konstigheter, allt bara flöt på som förväntat.

Övrig som är värt att nämna.

* Det flesta tester körs utan GPU i, dvs kör på inbyggda grafiken.

* Kör bara en SSD för att utesluta att en andra skulle ge problem. Windows 10 installerades på nytt när jag fick första moderkortet, dvs formaterade SSD:n. Jag har inte formaterat om den igen efter att jag fick moderkort nr2.

* Testat samtliga profiler minnena stödjer i bios: EXPO 1 (6000Mhz), EXPO 2 (5600Mhz), XMP 1 (6000Mhz, XMP 2 (54000Mhz) och alla ger samma problem vid omstarter.

* De första uppsättningn RAM-minne testades i memtest86 (EXPO av) och gav inga utslag på att vara defekta.

Åtgärder.

Varit och fått ram-stickorna utbytta. Gav absolut ingen skillnad.

Beställt nytt moderkort (lika dant) bytt ut och gör ingen skillnad.

* Så första hypotesen är att minnen inte alls stöds fast det är med på listan över minnen som ska fungera. Hur kan man bekräfta detta? De flesta trådar om AM5 moderkort och kompabilitets problem är 3+månader gamla och var som jag förstått det i väntat på att få en bios uppdatering, som de flesta fick strax där efter. Hittar inte alls lika många nya trådar, och hittar väldigt få på detta moderkortet.

* Andra hypotesen är att där är något annat gemensamt i riggen som är problemet. Tex PSU, detta är ett Corsair RM750X (tror guld cert?) ca 2-3 år gammalt. Det kan nämnas att detta inte satt i min dator innan utan kommit från en kompis som tidigare haft det utan problem. Mitt 10+år gamla HX750 fick äntligen vila.

CPU:n är ny och varit en del som funnits med vid samtliga problem-tillfällen. Men som nämnts ovan jobbade den på bra när jag spelade.

Primära SSD:n, som också nämnts formaterats vid installation av första moderkortet.

* Där är någon defekt vid tillverkningen som blivit likadan på flera enheter och jag har lyckats få enheter med just samma problem två gånger (är det då ram eller mb?).

Efter detta börjar jag få slut på idéer och jag känner att jag har svårt att komma vidare.

Det kanske kan vara värt att nämna att jag själv har byggt en handfull datorer genom åren (och jobbar med teknik, ingenjör) + att en kompis som byggt 20+ datorer var med vid första monteringstillfället och varit på snabblänk under hela tiden jag försökt felsöka vidare efter detta. Ingen av oss förstår riktigt vad som nu händer.

Alla tips uppskattas!

// Henrik