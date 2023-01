Min granne ofredar mig, vart ska jag vända mig? Hyresnämnden?

Hon har trakasserat mig från dag ett när jag flyttade in här förra sommaren, hon gapar och skriker på balkongen, slår i elementen i trapphuset, bankar i balkongen samt har bankat i taket över ett år, framförallt under min säng och väcker mig, men även i resten av lägenheten enbart för att göra livet surt för mig. För att jag röker på min balkong, vilket flera här gör och detta är tillåter. Hon har bankat under min säng över hundra gånger och väckt mig. Detta finns inspelat. Det tog över en månad innan jag fick min första natts sömn här sedan jag flyttade in. Den här människan är inte frisk. Detta pågår i princip alla dagar i veckan under hela dygnet och detta finns väl dokumenterat genom inspelningar. Flera hundra inspelningar. Men hyresvärd eller hyresgästförening bry sig inte, vad ska jag göra? fan HJÄLP MIG.