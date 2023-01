Astrala Resor, Evolution, Gnosis & Hur man etablerar kontakt med våra "rymdgrannar"

Jag vill inleda med att jag varken är någon "Mästare", "Guru" eller tillhör de högre hierarkierna. Jag är bara en student och medmänniska precis som majoriteten av alla andra här på jordens skola, en student som gärna vill dela med sig av sina nycklar så att nya dörrar kan öppnas för de som ännu inte har öppnat dem.

Sedan väldigt ung ålder har jag blivit introducerad till och praktiserat Astral Separation (Astral Projection), självobservation, meditation och eliminering av psykologiska defekter/egot m.m. Med tiden så har jag till slut även etablerat kontakt med mer evolverat liv/våra grannar som är här och försöker hjälpa de som klättrar och jobbar med sig själva. De har till en början bara dykt upp i den Astrala dimensionen (5e dimensionen), men dyker numera även upp här i den fysiska dimensionen (3e dimensionen). Mitt hopp med detta inlägg är att den som är intresserad, på egen hand (utan att söka sig till någon guru eller grupp), ska ta nycklarna och öppna dörren som leder till kontakt med våra grannar, medvetandets uppvaknande, astrala resor, gnosis och evolution.

När vi lär oss att väcka medvetandet genom självobservation och eliminering av psykologiska defekter så blir vi även mer medvetna genom hela processen som tar plats när vi "somnar" och lämnar våra fysiska kroppar. Eftersom den Astrala dimensionen har mindre lagar än den fysiska dimensionen och man där inte är begränsad på samma sätt av till exempel gravitation och tid så är det extra viktigt att vara i ett mer koncentrerat/fokuserat, näst intill meditativt tillstånd, för att kunna vistas bland högre hierarkier, lärare och mer evolverade entiteter. Om du till exempel tänker någonting negativt i den här dimensionen så agerar du inte, men i den astrala dimensionen så blir det som här bara skulle vara en "tanke" ett direkt agerande. Det är detta som gör det väldigt problematiskt om man inte har någorlunda ply på sina tankar/egon/psykologiska defekter. Det är även detta som gör att man lätt hänt driftar iväg i drömmar omedvetet och sedan kanske vaknar upp i en "lucid dream" istället för att gå igenom hela processen av astral separation helt medvetet vid läggdags.

I samband med att vi väcker medvetandet så kommer vi ihåg mer av våra Astrala resor och får även möjlighet att ta lärdom, se visioner om allt från våra egna liv till vad som potentiellt kommer hända med vår civilisation om vi inte förbättrar oss.

För närvarande försöker våra grannar se till att vi inte använder atombomber hänsynslöst som vi tidigare har gjort och ser även till att vi inte sprider ut oss och försöker förstöra på andra planeter på samma sätt som vi förstör här på vår egna planet. De observerar oss och ingriper när det är nödvändigt samtidigt som de hjälper till och når ut till de som genuint verkligen jobbar med sig själva och försöker nå ut till dem.

En bok skriven år 1998 av V.M. Rabolú (som kommer vara svårsväljd för vissa) innehåller all aktuell information och de instruktioner som man behöver för att etablera kontakt med våra grannar och praktisera astral separation.

Exempel:

LA RA S - FA RA ON

Boken är helt gratis och jag har laddat upp den som PDF här:

Hercólubus

För den som vill fördjupa sig mer så rekommenderas även böckerna skrivna av Samael Aun Weor.

Exempel:

I E O U A - The Three Mountains

Med hjälp av dessa mantran så aktiverar vi gradvis förmågor som vi egentligen är menade att ha, men som har gått förlorade. Dessa förmågor gör det även lättare för oss att bland annat kommunicera med våra grannar och utföra astrala resor mer medvetet.

Några variationer och tillägg:

IN RI

EN RE

ON RO

UN RU

AN RA

I E O U A M S

Mer information kring dessa mantran finns här:

Treatise On Occult Medicine And Practical Magic

"I.E.O.U.A." nämns även i "The Nag Hammadi Library" för den som är intresserad:

"The [holy] book [of the Egyptians] about the great invisible [Spirit,

the] Father whose name cannot be uttered, [he who came] forth

from the heights of [the perfection, the] light of the light of the [aeons

of light], the light of the [silence of the] providence <and> the Father

of the silence, the [light] of the word and the truth, the light [of the

incorruptions, the] infinite light, [the] radiance from the aeons of light

of the unrevealable, unmarked, ageless, unproclaimable Father, the

aeon of the aeons, Autogenes, self-begotten, self-producing, alien,

the really true aeon.

Three powers came forth from him; they are the Father, the

Mother, (and) the Son, from the living silence, what came forth from

the incorruptible Father. These came [forth from] the silence of the

unknown Father.

[And] from that place Domedon Doxomedon came [forth, the

aeon of] the aeons and the [light of] each one of [their] powers."

"The third ogdoad-[power], the Son of the [silent silence], and the

crown of the silent silence, [and] the glory of the Father, and the virtue [of the Mother. He] brings forth from the bosom the seven

powers of the great light of the seven voices, and the word [is] their

completion.

These are the three [powers], the three ogdoads that the Father

[through] his providence brought [forth] from his bosom. He brought

them [forth] at that place.

Domedon Doxomedon came forth, the aeon of the aeons, and the

[throne] which is in him, and the powers [which surround] him, the

glories and the [incorruptions. The] Father of the great light [who

came] forth from the silence, he is [the great] Doxomedon-aeon in

which [the thrice]-male child rests. And the throne of his [glory]

was established [in it, this one] on which his unrevealable name [is

inscribed], on the tablet [...] one is the word, the [Father of the

light] of everything, he [who came] forth from the silence, while he

rests in the silence, he whose name [is] in an [invisible] symbol. [A]

hidden, [invisible] mystery came forth: iiiiiiiiiiiiiiiiiii[iii] eeeeeeeeeeeeeeeeeeee[eee] ooooooooooooooooooooo[ooo] uuuuuuuuuuuuuuuuu[uuu] aaaaaaaaaaaaaaaaaa[aaa] ..."

"And [in this] way the three powers gave praise to the [great], invisible, unnameable, virginal and uncallable Spirit.

They asked [for a] power."

THE GOSPEL OF THE EGYPTIANS

III 40, 12-44, 28

IV 55, 20-60, 30

III 49, 1-69, 20

The Nag Hammadi Library

Page 226 (PDF)

Page 210 (Book)

För den som tycker att allt detta är lite svårt att svälja, men fortfarande är intresserad av Astrala resor, så kommer några länkar här som kan vara till nytta:

Reddit:

Astral Projection - Reddit

Youtube:

How to Awaken the Chakras: Introduction to Kundalini Energy (Ep. 1)

A Call to Awakening: Astral Projection Motivation

För den som är intresserad av mer Gnosis/Gnosticism (om man känner behov av att använda termer), så sitter jag även på en hel del dokument, böcker och information från den Universella Kristna Gnostiska Rörelsen som jag kan lägga upp och dela med mig av (gratis såklart), det är bara att skriva här i tråden eller slänga iväg ett PM.

Alla frågor är välkomna och oavsett vad du väljer att göra med informationen ovan så önskar jag dig lycka till i livet och massvis av kärlek!