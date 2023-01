Behöver jag routern eller inte.

Hej!

Har sedan tidigare en Huawei B535 4G-router sedan jag hade hus, då jag fick köra via 4Gnätet.

Nu har jag flyttat in till stan och har fått fiber i lägenheten 100/100. Så jag behövde då bara

plugga nätverkskabeln ifrån fiberleverantörens "converter" rätt in i min router, vilket har funkat bra.

MEN räckvidden är lite taskig i lägenheten så jag kom över ett par ASUS LYRA MAP AC-2200 MESH som jag tänkte

skrämma igång. Verkar lite dåligt med bruksanvisningar, men det löser sig.

Det jag inte får riktigt kläm på att är det inte så att "förstadosan" även innehåller router och brandvägg?

Och att detta gör min router överflödig och ska inte kopplas in alls utan det är "förstadosan" som ska kopplas ihop med "fiberkonvertern (RJ45).

Tacksam för alla hjälp!