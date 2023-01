Tjena!

Har en Dell optiplex 9020 som jag skänker bort. Som sagt, CPU/RAM/SSD saknas, och chassin är i ok-ish skick. Sitter en Windows 7 nyckel på den, som borde gå att överföra till 10/11, men lovar inget.

Datorn är inte testat, och jag kan därav inte garantera att den funkar/inte kommer döda en cpu, etc etc. Visuellt ser allt ut som det ska.

Upphämtning i Guldheden, Göteborg endast. Först till kvarn är det som gäller, dvs första personen som skriver i tråden (inte via PM) är den som får den.

Mvh, iKnight

En liten snutt som inte hör hemma i skänkes bortjusterad. // MOD

