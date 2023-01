När jag loggat in på Gmail så kräver den direkt att jag loggar in igen

Jag har fler än en Gmail-adress, och när jag skulle logga in på en av dem nu på morgonen så valde jag den i listan som vanligt, som kommer upp när man går in på Gmails sida.

När jag väl loggat in så krävde Gmail direkt att jag skulle ange användarnamn och lösenord igen, såg min inkorg i någon sekund. Det var ju väldigt märkligt, men allt var https, så jag gjorde det. Sen verkar man vara inloggad som vanligt. Kändes väldigt konstigt. Så jag klickade på logga ut, för att logga in igen. Då listas inte längre alla mina Gmail-konton, utan endast det jag senast använde. Loggar in, och då händer det igen att Gmail efter en sekund kräver att jag ska ange användarnamn och lösenord igen. Gör det, och förblir inloggad.

Jag loggar ut, rensar ut cookies och cache, tänkte att det kanske är någon data här som blivit korrupt. Loggar in igen, får då tvåstegsverifiera mig, som det ska vara. Testar att logga ut och logga in igen, och då kräver Gmail direkt efter en sekund att jag ska ange användarnamn och lösenord igen.

När jag kollar på kontohistoriken så syns inget konstigt, och tvåstegsverifieringen bör ju skydda mot hackers.

Är det någon som vet vad Gmail håller på med? Så sent som igår fungerade det som vanligt utan konstigheter.