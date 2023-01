Cpu trottlar till 0,4 Ghz och blir super seg när nätadaptern är inkopplad (full fart på batteri)

Skrivet av pv2b: Hej! Det behöver inte finnas någon hönan/ägget-problematik här. Normalt trottlar en CPU ner när temperaturen överskrider ett maxvärde för att undvika att skada CPU:n. Du kan prova att använda ett övervakningsverktyg som t.ex. Hwinfo64 för att kolla dina CPU-temperaturer och se om det faktiskt är det som händer. Att problemet inte uppstår på batteri kan bero på att ett mer energivänligt läge används, vilket leder till att CPU:n aldrig överhettas, vilket i sin tur leder till att den inte trottlas ner. Det kan också bero på att värme alstras i datorn vid batteriladdning som är tillräckligt för att få det hela att tippa över. Jag hade börjat med att kolla CPU-temperaturerna, är det verkligen så att den överhettas? Om det nu är överhettning som är problemet så bör nästa steg vara att försöka åtgärda orsaken till dessa. 1. Rensa bort damm som kan ha hamnat i fläktarna.

2. Använd alltid datorn på ett platt underlag (inte i en soffa eller dylikt) så att fläktarna kan få luft.

3. Kontrollera fläktarna, och om de fungerar ordentligt, byt kylpasta i datorn. I första hand bör du om du har garanti- eller reklamationsrätt kvar på datorn, reklamera datorn där du köpt den för att få problemet åtgärat, snarare än att skruva på saker själv. Du ska förvänta dig att din dator fungerar med normal prestanda när du använder den, allt annat är ett reklamerbart fel. Gå till inlägget

Ok, jag uttryckte mig dumt med hönan ägget liknelsen, det missupffatades vad jag menade, sorry. Men har kollat temperaturen och den är ok (glömde skriva det) och fläkten funkar. Jag har uteslutit det. [uppdaterar mitt första inlägg och förtydligar lite].

Datorn är mindre än ett år och används bara som "stationär" dator vid skrivbortet, så det får luft för kylning som den ska.