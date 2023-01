Hjälp med reparation av en Marshall Stanmore (version 1)

Hej!

Jag har tagit mig för att försöka reparera en Marshall Stanmore som stått och samlat damm sedan den blev tyst förra nyår under hög belastning. Detta får mig att tro att det skulle kunna handla om ett trasigt slutsteg eller liknande, just att den tystnade under hög belastning. Som att något blivit överbelastad och brunnit.

När man sätter igång högtalaren får man en ojämnt pulserande lampa som går igång vid bluetoothlampan.

Det går inte att ansluta någon enhet till högtalaren och om man ändrar input till aux så får man inte heller någon signal eller något ljud.

Min förhoppning är att någon känner igen problemet och kan guida mig åt rätt håll, men jag förstår om det är svårt att felsöka med så lite information.

Det skulle kosta mer att lämna in den än vad det är värt, så ser det som en möjlighet att kanske lära mig något och få en fungerande högtalare på köpet.

Allt gott/ Douglas