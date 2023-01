Sämre bildkvalitet på ps5

Hej!

Har installerat The last of us Part 1 på min ps5 och varje gång så blir bilden lågupplöst, suddig och grå.

Samma när man går till hemskärmen och har spelet igång i bakgrunden.

Avslutar man spelet så blir bilden bra igen.

Har testat att ändra inställning på tv, spelmenyn och i inställningar på konsolen, men samma sak så fort jag kör igång spelet.

Någon som har koll på vad problemet kan vara?

Alla andra spel funkar utan problem.