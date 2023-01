Problem med cpu kylare

Hej

Har köpt modekort med minne och processor i7 8700k

På tradera.

Har köpt nytt chassi (lancool2 mesh c).

På modekortet så satt det en cpu kylare

Be quiet Rock pro 3.

Men misstänker att förra ägaren har satt kylaren fel,

Blir trångt mot grafikortet.

Texten be quiet står vågrätt när datorn står som den ska.

Tror den ska vridas?

Fläkten som är i ena änden av kylaren sitter ner mot grafkortet rxt 1070.

Har en corsair vatten kylare som jag haft till en annan i7

Det verkar som det passar.

Kanske ska byta till den???

Eller ta loss den som sitter och vrida den så att fläkten hamnar fram mot fronten på chassit

Tacksam för hjälp.

Mvh