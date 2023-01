Kommer inte ut på nätet medans online spel fungerar samtidigt

Hej alla kloka datoranvändare.

Jag läser mycket på det här forumet men skapade nu ett konto i hopp om at någon av er kan hjälpa mig med ett nätverksproblem som jag i alla mina år med olika internetsystem aldrig har upplevt tidigare.

Det är lite krångligt att förklara utan möjlighet att "visa" så jag hoppas ni hänger med, det är en del text. Jag börjar med hur nätverket ser ut här hemma:

Vi bor i en hyreslägenhet och har för ca 1 år sedan fått fiber via IP Only i Kungälvs kommun. Som leverantör har vi Bredband2 som vi också hade innan via kabel-modem då. Det har fungerat alldeles utmärkt och problemet dök upp någon gång under november 2022. Tror jag, det är svårt att säga exakt.

Jag har en ASUS RT-AX86U Router som i sin tur är kopplat via kabel till en RT-AC68U på övervåningen så att barnen kan ha trådbunden internet. Wi-Fi signalen räcker inte i den här lägenheten pga betongväggar. Det hela är inställt som Ai-Mesh.

Det fungerade på det här sättet sedan vi har fått fiber men sedan ett par månader händer alltså följande:

Jag och min fru spelar båda World of Warcraft (Vi har Win11 båda två, drivrutiner är uppdaterade, jag har dessutom 2 olika nätverkskort på min dator med samma problem på båda). Våra datorer står bredvid varandra och båda är ansluten via nätverkskabel till huvud-routern (AX86U). Det hela började med att vi ibland tappade uppkopplingen och inte riktigt förstod varför. Det kändes helt random. Ibland var det bara jag, ibland hennes dator, ibland båda.

Så det första man misstänker är ju routern. Båda routrar är uppdaterade till senaste firmware, jag har återställt båda, har testat koppla bort Ai-Mesh noden, provat Merlin firmware, bytte alla (!) nätverks sladdar och slutligen fått ASUS' hjälp som var snälla nog att byta ut routern för dom trodde att det var fel på den.

Surprise, surprise: Problemet kvarstår även med en helt ny router. Provade även att använda noden (AC68U) som första router. Samma problem. Jag har kontaktat IP Only och Bredband2 som båda säger att dom inte ser några fel på tjänsten.

Som råd får man ju då att man ska prova att koppla datorn direkt till fiberdosan. Det fungerar givetvis men är ingen lösning för oss då vi har 4 barn varav 3 har datorer/surfplattor så vi måste ha ett fungerande hemnätverk. Sedan har inte jag möjlighet att prova att ha datorn kopplat till fiberdosan en längre tid pga vi har så många som ska ha internet. Det jag har märkt är när det strular med uppkopplingen och vi har allting kopplat via routern och jag drar ut sladden från min dator och kopplar den direkt till fiberdosan så tar det en bra stund att få en ip adress och en fungerande uppkoppling. Vet inte om det ska vara så eller om det är något som är fel med datorn/dosan.

Jag har testat en rad olika saker så som DNS flush, provat att ha google DNS istället för automatisk via ISPn mm.

Det som gör det hela så otroligt märkvärdigt är det här: Som tidigare nämnt så spelar min fru och jag WoW. Det som jag ansåg var ett random problem med nätet verka dock gå att återskapa. Startar vi båda upp våra datorer samtidigt och starta spelet så brukar vi båda kunna spela. Det gjorde vi tex i morse. Samtidigt som yngsta barnet satte i soffan och tittade på sin platta (youtube). Efter några minuter så tabbade min fru ut och ville googla fram något vilket då resulterade i att hon inte kunde komma ut på nätet. Time-out error på alla sidor. Jag provade från min dator med samma resultat.

Det tar 10-15 minuter innan vi kan komma ut på nätet igen och öppna webbsidor MEN: vi kan fortfarande spela WoW och barnet kan fortfarande kolla på sina youtube-videos. För ett tag sedan provade vi att logga ut från WoW när vi upplevde samma problem vilket då resulterade i att vi inte kunde logga in igen. Eftersom vi inte hade någon internet uppkoppling. När nätet väl är tillbaka verka det funka fortsättningsvis.

Det händer också att vi starta datorerna med någon minut emellan vilket då orsakar att en av oss hinner logga in på WoW medans den andre inte kan logga in då uppkopplingen hinner försvinna. Starta vi upp våra datorer vid olika tidpunkter verka det inte ha någon effekt på uppkopplingen.

Vi har inte märkt att TV:n har problem som också är trådansluten till routern. Dvs streama brukar funka. Det verka inte vara några problem för barnen heller. Varken via trådanslutna datorer eller plattor som är anslutna via wi-fi. Men eftersom barnen sällan kopplar upp sig samtidigt som jag och min fru gör är det svårt att säga ifall dom har samma problem. Däremot så har jag haft problem med Wifi på mobilen när jag testade samtidigt som det strular på datorerna.

Det låter fruktansvärt komplicerat och ni får gärna fråga ifall något är väldigt otydligt. Jag hoppas att någon känner igen problemet och har en lösning. Jag vet inte vad mer jag ska testa.