Föräldrar lurade vid köp av luftvärmepump

Hej!

Föräldrarnas ca 10 år gamla luftvärmepump (fujitsu) hade börjat strula då utedelen frös på något sätt så att flältbladet tog emot en kant i själva kåpan. Jag sa att de behöbde boka service och vi lät den stå och köra element en månad ungefär. Firman som de ringde till sa, utan att ens titta på den, att det inte var någon idé att laga den gamla utan att det var bättre att bara köpa ny vilket de också gjorde. De hade blivit lovade att den här nya panasonic från "sverigepumpen" skulle vara mer effektiv och tystgående utan för den sakens skull kolla upp vad de hade för någon pump innan.

Hur som helst. Pumpen sattes på plats i fredags och jag som bor i en liten stuga på tomten har i princip haft "panik" sen dess. Den nya ute delen brummar som om man skulle ha en bil på tomgång ståendens utanför förnstret. Inte bara in till mitt hur utan även in genom det fönster i huvudbyggnaden där innerdelen sitter. Det dovs brummet tränger sig in såpass att man hör den fastän innerdelen är igång på rätt hög fläktstyrka.

Jag blir tokig av det här. Jag hittade nämligen aldrig specifikationerna till den gamla pumpen för att kunna jämföra men den här pumpens utedel ska gå från 44-47 DB(a) mellan lägsta och högsta läget. Men karaktären på ljudet är så dovt att det tränger igenom fan allt. Det här är ju fritidshus så inte världens tjockaste betongväggar direkt. Men eftersom försäljaren hade lovat föräldrarna att den här skulle vara tystare än den gamla så undrar jag vad som kan bli en rimlig lösning på det här?

Föräldrarna pratar om att det kanske går att vrida pumpen så att den inte vätter mot mitt hus. Installatören sa att om det blir problem så kan dom försöia hitta på nån lösning med någon "skärmvägg". Hans förslag var "i frigolit". Och då blev jag lite orolig. För att dämpa dova ljud krävs ett material med hög densitet. Men oavsett så kommer det ju inte ta bort ljudet som går in i huvudbyggnaden där man sitter och ser på film bland annat med ryggen not det fönster precis där utedelen sitter. Det mest störande är att det dova ljudet upplevs som "pulserande" i olika hastigheter konstant. Jag har liksom inte problem med brusljud som från innerdelens fläkt. Men det här är fan tortyr. Ändå står den på en ställning med gummibussningar under.

Jag kommer förseslå att de utan extra kostnad mer än möjligen en mellanskillnad byter ut pumpen mot en modell med tystare utedel även då om det innebär att den är lite dyrare. Den här gick väl på 28000:- med installation. Vet någon här på rak arm vilka pumpar på marknaden som har tystare utedel? Tror den här skulle ge upp till omkring 7kw. Det är en panasonic.