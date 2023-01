NSubstitute matcha loggat mot förväntat

Jag håller på med lite enhetestester och jag är ganska låst till vad jag får använda. Jag ska testa en service jag byggt, metoden AddAsync ska godta ett scenario och ge olika felmeddelanden för andra beroende på felet:

[Theory] [InlineData(true)] //Default där saker funkar, detta fungerar [InlineData(false, "Could not create server with address {address} due to duplicate address", ServiceStatusCode.AddressNotUnique)] //Testade med det faktiska meddelandet som kommer till loggern med {address} och inte vad variabeln address faktiskt är [InlineData(false, "Could not create server with name NAME due to duplicate name", ServiceStatusCode.NameExist)] //Testade med den sammansatta strängen som ska loggas. Kör jag båda så borde ena eller andra gå igenom om problemet ligger här public async Task AddAsync(bool shouldBeValid, string expectedFaultMessage = "", ServiceStatusCode expectedServiceStatusCode = ServiceStatusCode.Success) //Arrange och Act.... // Assert Assert.Equal(shouldBeValid, result.StatusCode == ServiceStatusCode.Success); //Går bra if(!shouldBeValid) { Assert.Equal(expectedServiceStatusCode, result.StatusCode); await _repo.DidNotReceive().AddAsync(Arg.Any<Server>()); //Denna går också bra _logger.Received().LogWarning(Arg.Is<string>(x => x.ToString() == expectedFaultMessage)); //Denna är problemet //_logger.Received().LogWarning(expectedFaultMessage.ToString(), default); //Denna funkar inte heller }

Den bortkommenterade _logger.Recieved ovan ger följande fel:

NSubstitute.Exceptions.ReceivedCallsException : Expected to receive a call matching: Log<FormattedLogValues>(Warning, 0, Could not create server with name NAME due to duplicate name, <null>, Func<FormattedLogValues, Exception, String>) Actually received no matching calls. Received 1 non-matching call (non-matching arguments indicated with '*' characters): Log<FormattedLogValues>(Warning, 0, *Could not create server with name NAME due to duplicate name*, <null>, Func<FormattedLogValues, Exception, String>)

Det är ingen skillnad på strängarna förstås, men referenserna är väl olika antar jag eller något.

Sen försökte jag vara "smart" och göra en jämförelse i Recieved (det som inte är bortkommenterat) men då får jag ett annat fel istället:

NSubstitute.Exceptions.RedundantArgumentMatcherException : Some argument specifications (e.g. Arg.Is, Arg.Any) were left over after the last call.

Med en massa exempel på vad som är dåligt. Det viktiga är väl att det inte går att göra så på en "NonVirtualMethod" och jag kan inte ändra vårt loggningsbibliotek.

De lösningar jag har kommit på, men som antingen känns onödigt komplicerade eller inte följer vår standard är:

- Bygg en egen mockad logger som bara sparar alla meddelanden den får så kan jag matcha sen.

- Gör separata test för varje grej så jag kan styra mer i detalj.

- Skita i att kolla att felmmeddelandet är korrekt.

Koden som testas i min service:

public async Task<(ServiceStatusCode StatusCode, Server? MyServer)> AddAsync( string name, string address, CancellationToken cancellationToken = default) { var existingServer = await _ServerRepository.GetByExpressionAsync( x => x.Name == name || x.Address == address, cancellationToken); if (existingServer != null) { var code = ServiceStatusCode.Error; if (existingServer.Name == name) { _logger.LogWarning( "Could not create server with name {name} due to duplicate name", name); code = ServiceStatusCode.NameExist; } else if (existingServer.Address == address) { _logger.LogWarning( "Could not create server with address {address} due to duplicate address", address); code = ServiceStatusCode.AddressNotUnique; } return (code, null); }

Det är ju inget komplicerat direkt, bara basic CRUD, och det gick fort att bygga, men att testa är ett helvete tack vare arkitekturen och förstås kraven på test.